Bitcoin takoo taas ennätyksiä – Markkina-arvo puhkaisi 100 miljardin rajan

Virtuaalivaluutta bitcoin Virtuaalivaluutta on jatkanut huimaa nousuaan edelleen ja rikkoo jatkuvasti uusia ennätyksiä. Tällä kertaa bitcoinin ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi on jo yli 6000 dollarissa, kun vielä tämän vuoden alussa valuutan arvo keikkui 1000 dollarin paikkeilla.

Tuorein ennätysnoteeraus on siinäkin mielessä kiinnostava, että se tarkoittaa kaikkien käytössä olevien bitcoinien markkina-arvon kohoamista 100 miljardiin dollariin. Jos bitcoin olisi yritys, olisi sen arvo kolminkertainen Nokiaan verrattuna. Bitcoinin arvo on kuitenkin pudonnut viimeisen parin tunnin aikana hieman ja vaihtosuhde on enää noin 5900 dollaria.



Bitcoinin arvo putosi hetkellisesti elokuussa toteutetun hard forkin takia, minkä seurauksena syntyi teknisesti kehittyneempi bitcoin cash -valuutta. Uusi valuutta ei ole kuitenkaan onnistunut valtaamaan alaa, vaan bitcoin on edelleen selkeä markkinaykkönen. Bitcoinin arvoa ei ole myöskään horjuttanut Kiinan aggressiivisempi kampanja virtuaalivaluuttaa vastaan.