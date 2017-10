Google: Aggressiivinen kampanjamme HTTPS:n puolesta on tuottanut tulosta

Yhtiö alkoi merkitsemään kaikki tavallista HTTP-protokollaa käyttävät verkkosivustot, joilla on näkyvissä lomakkeita"turvattomiksi" yhtiön-selaimen osoitepalkissa.Tästä säikähtäneenä maailman verkkosivut ovat siirtyneet varsin nopeasti HTTPS:n käyttöön. Googlen mukaan maailman 100 suosituimmasta verkkosivustosta 71 käyttää HTTPS:ää oletusprotokollanaan nyt - nousua vuoden takaisesta 37 prosentilla.Toki erittäin tärkeänä tekijänä HTTPS:n suosion nousussa voidaan pitää myös Let's Encrypt -projektia, joka mahdollisti ilmaiset ja helposti luotavat SSL-sertifikaatit verkkosivustoille. Ennen Let's Encryptin tuloa useamman domainin omistavat verkkosivut saattoivat köyhtyä vuositasolla satoja, jopa tuhansia euroja pelkkien sertifikaattien vuoksi.Yhtiön mukaan Androidin verkkoliikenteestä on nykyisin salattua 64 prosenttia, Macilla vastaava luku on 75 prosenttia ja työpöytä-Windowsilla 66 prosenttia. Kaikissa näissä on merkittävää nousua vuoden takaisesta.