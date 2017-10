Verkkokauppa.com avaa jättimyymälän Turun lähelle

Heinä-syyskuun tuloksen julkistanut Verkkokauppa.com kertoo avaavansa Turun lähistöllä sijaitsevaan Raisioon uuden jättimyymälän, jonka tarkoituksena on palvella Varsinais-Suomen alueella asuvia. Heinä-syyskuun tuloksen julkistanut Verkkokauppa.com kertoo avaavansa Turun lähistöllä sijaitsevaan Raisioon uuden jättimyymälän, jonka tarkoituksena on palvella Varsinais-Suomen alueella asuvia.

Raision myymälän on tarkoitus aueta yleisölle jo vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lehdistötiedotteessa täsmennetään, että avautuminen sijoittuu todennäköisesti vuosineljänneksen loppupuoliskolle eli helmi-maaliskuulle. Raisiossa sijaitsee suuri kauppakeskittymä, alueella on jo muun muassa Gigantin ja Powerin suuret myymälät kauppakeskus Myllyn lähistöllä.



Verkkokauppa.com aloitti toimintansa nettikauppana, mutta on sittemmin avannut kivijalkamyymälöitä muutamiin suurimpiin kaupunkeihin tai niiden lähistölle. Liikkeitä on jo esimerkiksi Helsingissä, Pirkkalassa (Tampereen lähellä) ja Oulussa.



Yhtiön perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja Samuli Seppälä aikoo luopua päivittäisistä tehtävistä Verkkokauppa.comilla. Hänen seuraajakseen on valittu Panu Porkka, joka aloittaa toimitusjohtajan toimessa huhtikuussa 2018.