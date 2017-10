Netflixin uusi The Punisher -sarja sai julkaisupäivän ja trailerin

Netflixistä on tullut Marvelin yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista ja viimeisten vuosien aikana suoratoistopalveluun on tullut yksi toisensa jälkeen uusia supersankarisarjoja. Netflixistä on tullut Marvelin yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista ja viimeisten vuosien aikana suoratoistopalveluun on tullut yksi toisensa jälkeen uusia supersankarisarjoja.

Nyt mm. Jessica Jonesin, Daredevilin ja Luke Cagen jatkoksi on tulossa sarja Tuomarista eli The Punisherista. Frank Castlen eli pääkallouniformustaan tutun Punisherin tarinaa seuraava Netflix-sarja on nyt saanut vihdoin julkaisupäivän.



Julkaisupäivä, 17. marraskuuta, paljastuu sarjan toisesta virallisesta trailerista, joka on nyt julkaistu Netflixin YouTube-kanavalla. Oheisesta Metallican tahdittamalla trailerilla paljastuu mm. Frank Castlen synkkää tarinaa ja The Punisherin toiminnan täyttämä vastaiskua New Yorkin rikollisuutta vastaan.



The Punisherina nähdään mm. The Walking Dead sarjasta tuttu Jon Bernthal, joka on vieraillut jo Daredevil-sarjassa.



Luonnollisesti, tyypilliseen Netflixin tapaan, koko sarjan ensimmäinen kausi, eli 13 jaksoa, tulee maailmanlaajuisesti saataville 17. marraskuuta.