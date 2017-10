Netflixin 8 miljardin alkuperäistuotanto sisältää ensi vuonna myös pohjoismaista tuotantoa

Tänä vuonna Netflix tulee käyttämään kaikkiaan noin 6 miljardia dollaria alkuperäistuotantoon, jolla se erottautuu muista palveluista. Se on massiivinen sijoitus, mutta vielä suurempaa on luvassa. Bloombergin mukaan tulevan vuoden Netflix Originals -ohjelmisto maksaa yhtiölle entistäkin pidemmän pennin.Netflixin ensi vuoden ohjelmisto maksaa jopa kahdeksan miljardia dollaria ja tarjoaa tietysti valtavasti katsottavaa maailmanlaajuisesti. Tulossa on muun muassa peräti 80 kokopitkää elokuvaa, joka on yhtiön sisältöpomo Ted Sarandosin mukaan enemmän kuin kolmen suurimman Hollywood-yhtiön (Disney, Warner Bros. ja Universal Pictures) tuotanto yhteensä.Tämän lisäksi Netflix tuo tietysti valtavasti uusia ja suosittuja palaavia televisiosarjoja ruutuihin sekä dokumentteja, mutta yhtiössä on keskitytty myös enemmän muutamaan pienempään osa-alueeseen. Yksi näistä on pohjoismaiden tuotannon tukeminen.Netflixin julkaisee ensi vuonna ensimmäisen tanskalaissarjan, maailmanlopun jälkeinen seikkailu The Rain, sekä ensimmäisen ruotsalaissarjan, rikosdraama Quicksand. Ensimmäistä Suomi-sarjaa joudumme valitettavasti vielä odottelemaan, mutta kenties 2019 se laajentaa myös Skandinavian itäpuolelle.