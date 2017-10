Toshiba ratkaisee sähköautojen suurimman ongelman – 320 ajokilometriä lisää kuudessa minuutissa

Huoltoasemalla autoa tankatessa huomaa hyvin kuinka tehokas tapa varastoida energiaa bensiini on. Auton tankin saa täyteen muutamassa minuutissa ja täysi tankki vie autoa eteenpäin useita satoja kilometrejä. Sähköautojen yksi suurimmista murheenkryyneistä on päihittää tämä fossiilisten polttoaineiden selkeä etu. Huoltoasemalla autoa tankatessa huomaa hyvin kuinka tehokas tapa varastoida energiaa bensiini on. Auton tankin saa täyteen muutamassa minuutissa ja täysi tankki vie autoa eteenpäin useita satoja kilometrejä. Sähköautojen yksi suurimmista murheenkryyneistä on päihittää tämä fossiilisten polttoaineiden selkeä etu.

Toshiba on kehittänyt anodimateriaalin, jolla uuden sukupolven litiumioniakut on mahdollista ladata erittäin nopeasti. Japanilaisyhtiön mukaan sähköautoon olisi sen akkujen ansiosta mahdollista ladata 320 kilometrin edestä lisää ajokilometrejä kuudessa minuutissa. Latausaika voisi olla näiden akkujen ansiosta jo niin lyhyt, ettei sähköauton omistajan tarvitse enää murehtia aktiivisesti akkujen varaustasoa.



Yhtiö on markkinoinut SCiB-akkujaan (Super Charge Ion Battery) jo pidemmän aikaa erilaisiin tuotteisiin, mutta kunnollista kaupallista läpimurtoa ne eivät ole kuitenkaan tehneet. SCiB-akkuja on käytetty esimerkiksi sähköpyörissä, joissain tietokoneprototyypeissä sekä muutamissa sähköautoissa (Mitsubishi i-MiEV ja Minicab MiEV). Toshiba on jo pidemmän aikaa luvannut SCiB-akun latautuvan 90-prosenttisesti täyteen 10 minuutissa.



Uuden akun eduiksi luetaan latausnopeuden lisäksi korkea varaustiheys sekä useiden lataussyklien kestävyys. SCiB-akkujen luvataan säilyttävän 90 prosenttia alkuperäisestä varauskapasiteetista 5000 latauksen jälkeenkin.



Toshiban tavoitteena on kaupallistaa uuden sukupolven SCiB-akut kirjanpitovuoden 2019 (alkaa elokuussa 2019).