Oculus esitteli ilman tietokonetta tai puhelinta toimivat VR-lasit

Lasit on suunniteltu itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joten niiden käyttöön ei tarvita tietokonetta tai älypuhelinta. Lasien tekniikasta ei ole kerrottu julkisuuteen paljoakaan, mutta oletettavasti suorituskyvystä vastaa Qualcommin kehittämä järjestelmäpiiri. Salaisuudet paljastunevat marraskuussa, kun sovelluskehittäjät saavat käyttöönsä testikappaleet. Lasien LCD-näytön kerrottiin olevan tarkkuudeltaan 2560x1440 pikseliä.



Laitteen kehityslähtökohtana on ollut ilmeisesti Samsungin Gear VR -lasit, joiden luomisessa Oculus on ollut tiiviisti mukana. Kehittäjille suunnatun blogin mukaan Gear VR:lle kehitetyt sovellukset ovat yhteensopivia Oculus Gon kanssa. Oculuksen tavoitteena on saada uudet Go-lasit myyntiin vuoden 2018 aikana.