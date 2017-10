Elokuvastudiot kehittivät oman suoratoistopalvelun – Keskittää eri paikoista ostetut elokuvat

Hollywoodin suuret elokuvastudiot ovat yhdistäneet voimansa oman suoratoistopalvelun luomiseksi. Uuden palvelun ajatuksena on yhdistää eri verkkokaupoista hankitut elokuvat yhteen paikkaan, jolloin kuluttajat ei tarvitse pohtia millä sovelluksella tai laitteella hänen pitäisi tiettyä elokuvaa katsella. suuret elokuvastudiot ovat yhdistäneet voimansa oman suoratoistopalvelun luomiseksi. Uuden palvelun ajatuksena on yhdistää eri verkkokaupoista hankitut elokuvat yhteen paikkaan, jolloin kuluttajat ei tarvitse pohtia millä sovelluksella tai laitteella hänen pitäisi tiettyä elokuvaa katsella.

Movies Anywhere -nimisessä palvelussa ovat mukana Sony Pictures Entertainment, The Walt Disney Studios (sisältäen Disneyn, Pixarin, Marvel Studiosin ja Lucasfilmin), Twentieth Century Fox Film, Universal Pictures ja Warner Bros. Entertainment. Isoista nimistä siis lähinnä Paramount ja Lionsgate ovat jättäytyneet palvelun ulkopuolelle, mutta tästä huolimatta palvelu sisältää yli 7300 elokuvaa.



Ajatuksena on siis se, että ilmaisen Movies Anywheren käyttäjä voi linkittää Amazon Videon, Google Playn, iTunesin ja Vudun kanssa, jolloin edellä mainituista verkkokaupoista ostettujen elokuvien katseluoikeudet siirtyvät uuteen keskitettyyn elokuvapalveluun. Sovellus on saatavilla iOS:lle, Androille, Amazonin Fire-laitteille, Apple TV:lle, Android TV:lle, Chromecastille ja Rokulle. Lähinnä pelikonsolit ovat sovellustuen ulkopuolella. Tietokoneella Movies Anywhereä voi käyttää web-sivun kautta.



Jatkossa kuluttajat voivat myös ostaa verkkokaupoilta elokuvia Movies Anywhere -palvelun kautta. Tulevaisuudessa tulee mahdolliseksi ostettujen DVD- ja Blu-ray-elokuvien lisääminen digitaaliseen palveluun.



Saman tilin alle voi yhdistää yhteensä viisi alatiliä – jokaiselle katsojalle omansa. Samaan aikaan elokuvia voi katsella kaksi eri henkilöä ja yhdellä laitteella aloitetun elokuvan voi katsoa loppuun toisella.