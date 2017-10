Applelta Steven Spielbergin henkiin herätetty Amazing Stories -televisiosarja

Erityisen tärkeää taistelu on oman, nk. eksklusiivituotannon kautta. Jokaisella palveluntarjoajalla ovat omat yksinoikeussisältönsä, joilla pyritään houkuttelemaan kuluttaja juuri kyseisen palvelun käyttäjiksi.Pelkästään Netflix tulee ensi vuonna sijoittamaan omaan alkuperäistuotantoonsa noin seitsemän miljardia dollaria. Muiden verkon suoratoisto-, televisio- ja videopalveluiden sijoitukset eivät ole yhtä suuria, mutta piirakan palasista käydään eittämättä kamppailua.Googlen ja Amazonin lisäksi myös Apple haluaa olla mukana kilpailussa. Onhan yhtiöllä ollut oma Apple TV -laite sekä tietysti viihteen iTunes-verkkopalvelu jo pitkän aikaa. Oma tuotanto on Applelle hieman uudempi asia, mutta panokset ovat nyt kovat, kun yhtiössä on siihen lähdetty. Wall Street Journal kertoo , että Apple on allekirjoittanut sopimuksen elokuva- ja televisioyhtiö Amblin Entertainmentin kanssa. Kyseessä on huipputuottaja/-ohjaaja Steven Spielbergin perustama yhtiö, joka tuottaa Applelle Amazing Stories -televisiosarjan jatkoa. Amazing Stories on Steven Spielbergin antologiasarja, joka nähtiin televisiossa 80-luvulla. Nyt sarja uudelleenkäynnistetään kymmenen jakson turvin, jotka toteutetaan yhteistyössä Universalin kanssa. Budjetiksi on määrätty 5 miljoonaa dollaria jaksoa kohti. 50 miljoonan potti on toki iso, mutta vain pieni osa Applen jopa miljardin dollarin panostuksesta alkuperäistuotantoon.Emmy-palkittu sarja oli mm. Twilight Zonen ja The Outer Limitsin tavoin antologia-tyyppinen sarja, jonka jokaisessa jaksossa nähtiin oma erikoislaatuinen tarina. Viimeaikoina antologiasarjoista suosiota on kerännyt mm. Netflixissä maailmanlaajuisesti jakeluun päässyt Black Mirror.Apple on viimeaikoina rekrytoinut erityisesti Sonyn televisio-osaamista oman viihdeosastonsa johtoon. Yhtiön ensimmäinen alkuperäissarja puolestaan oli kesäkuussa ensi-litansa saanut ja huippujulkkiksia vilisevä Planet of the Apps.Nähtäväksi jää missä muodossa, missä ja milloin Amazing Stories nähdään.