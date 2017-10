Tutkijat selvittivät Googlen, Microsoftin ja Applen tekoälyjen ÄO:t

Google, Microsoft ja Apple ovat kilpailleet erilaisilla teknologian osa-alueilla vuosia, mutta viime aikoina yksi tärkeimmistä uusista sovelluksista on ollut tekoäly ja erityisesti ääniavustajat. Jokaisella kolmella on oma tekoälyyn perustuva ja äänellä ohjattava avustaja, mutta kuinka hyvin kunkin teknologiat pärjäävät keskenään?

Monet ovatkin tehneet testejä ja videoita eri avustajien kyvykkyydesta, ja useimmiten ne päätyvät toiminnallisuudessa melko lähelle toisiaan vaikka eroja löytyy. Googlella on kuitenkin kenties ollut pienoinen niskaote tekoälyssä kilpailijoistaan.Nyt yhtiöiden tekoälyjä on kuitenkin testattu uudella tavalla, joka ei välttämättä kerro tosielämän käytettävyydestä, mutta sitäkin enemmän mitattavasta älystä. Cornellin yliopiston tutkijat ovat nimittäin mitanneet niiden älykkyysosamäärän (IQ).Tutkijat Feng Liu, Yong Shi ja Ying Liu saivat Hot Hardwaren mukaan selville, että tekoälyt eivät ole vielä missään nimessä aikuisen ihmisen tasolla. Voittajaksi selviytyi Google, joka sai testissä 47,28 pistettä ja siten voidaan sijoittaa hieman kuusivuotiaan lapsen alapuolelle. Heikoiten puolestaan pärjäsi Applen Siri, jonka tulos oli liki puolet vähemmän 23,9.Väliin mahtuivat Microsoftin Bing ja kiinalainen Baidu n. 32-33 pisteen turvin.Selvää on siis, ettei tekoäly tule näillä ÄO-tuloksilla valtaamaan Skynetin tavoin maailmaa, mutta kehitystä on tapahtunut. Parin vuoden päästä kenties pääsemme tekoälyn osalta koululaisten tasolle.