Nvidia tekee autoista aidosti itsenäisiä – Esitteli autojen supertietokonepiirin

Nvidia esitteli tänään Münchenissä järjestetyssä GTC 2017 -tapahtumassa uuden sukupolven laskenta-alustan, jonka on määrä mahdollistaa viidennen tason itsestään ajavat autot. Käytännössä viidennen tason itsestään ajavan auton odotetaan pystyvän ajamaan täysin itsenäisesti tilanteessa kuin tilanteessa, jolloin ihmisen ei tarvitse puuttua laitteen toimintaan.

Esitelty laskenta-alusta kantaa nimeä Drive PX Pegasus ja sen hehkutetaan kykenevän suorittamaan sekunnissa 10-kertaisen määrän suoritteita Pegasusia edeltäneeseen Drive PX 2:een verrattuna. Pegasus on kooltaan suunnilleen rekisterikilven kokoinen piirikortti, josta löytyy kaksi Xavier-sukupolven järjestelmäpiiriä sekä kaksi seuraavan sukupolven diskreettiä grafiikkaprosessoria, jotka on alusta lähtien kehitetty tekoälylaskentaa ja konenäköä ajatellen. Lisäksi Xavier-piireissä itsessään on Volta-sukupolven integroidut grafiikkaprosessorit.



Nvidia tekee jo nyt yhteistyötä 25 yrityksen kanssa Pegasus-piirien tiimoilla, joten niiden laskentakyvyn mahdollisuudet otetaan oletettavasti hyvin nopeasti käyttöön. Nvidialla itsellään on kuitenkin vielä työtä tehtävänä Pegasusin saattamiseksi valmiseen kuntoon. Oletettavasti Pegasus tulee yhteistyökumppaneiden saataville vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla.