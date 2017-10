Huippukameroistaan tuttu RED esitteli uuden huiman 80 000 dollarin kameran

RED tunnetaan huipputason elokuvakameroistaan, jotka tarjoavat loistavat sensorit sekä modulaarisuuden, jonka ansiosta kameroiden toiminnallisuutta saa muokattua. Nyt yhtiö on esitellyt uuden lippulaivatuotteen, joka kantaa nimeä Monstro 8K VV. RED tunnetaan huipputason elokuvakameroistaan, jotka tarjoavat loistavat sensorit sekä modulaarisuuden, jonka ansiosta kameroiden toiminnallisuutta saa muokattua. Nyt yhtiö on esitellyt uuden lippulaivatuotteen, joka kantaa nimeä Monstro 8K VV.

Kuten nimestä voi päätellä, niin kyseessä on todellinen sensorihirviö, joka kuvaa jopa 8K-resoluutiolla. Ja näin todella on, 40,96 x 21,6 mm CMOS-sensori ottaa 8K-resoluution videokuvaa 60 kuvan sekuntinopeudella ja still-kuvia peräti 35,4 megapikseliin asti.



Vaikka REDin Helium 8K S35 -sensori kykenee sekin 8K-resoluutioon, niin luonnollisesti edellismallista on petrattu useilla osa-alueilla. Monstron tarjoaman suuremman sensorin kerrotaan tarjoavan mm. parantuneen dynamiikan ja korkeammat ISO-arvot vähemmällä kohinalla. Laite tarjoaa lisäksi jopa 300 MB/s kirjoitusnopeuden ja tuen uudelle IPP2-kuvaprosessoinnille.



REDillä on ollut ongelmia VV-prosessin kanssa ja sen Dragon VV -sensori jouduttiin hyllyttämään kesken tuotannon. Nyt kuitenkin Dragon VV -sensorin ostaneille tarjotaan uutta, parempaa Monstroa samalla hinnalla.



Udella Monstro-sensorilla varustetun Weapon-kameran lähtöhinta on 79 500 dollaria eli reilut 67 000 euroa.