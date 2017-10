Teosto selvitti – Näin suomalaiset kuuntelevat musiikkia

Suomalaiset keskittyvät musiikin kuuntelemiseen päivässä keskimäärin 15 minuutin ajan. Jos yhden musiikkikappaleen ajatellaan kestävän noin kolme minuuttia, niin suomalaiset keskittyvät päivän aikana noin viiden musiikkikappaleen kuunteluun. Suurin osa musiikin kuuntelemisesta on kuitenkin taustakuuntelua – sitä on vuorokauden aikana noin tunnin verran. Miesten havaittiin kuuntelevan vuorokauden aikana 10 minuuttia enemmän musiikkia kuin naisten.Musiikkia kuunnellaan pääosin autossa ja kotona.Kaikkein aktiivisimpia kuuntelijoita ovat 20-vuotiaat, joista noin 84 prosenttia kuunteli viimeisen viikon aikana musiikkia. Vähäisintä kuuntelu oli 60-vuotiaiden keskuudessa – heistä vain 26 prosenttia kuunteli musiikkikappaleita kuluneen viikon aikana. Tämä selittää sen miksi uuden musiikin luomisessa on järkevintä keskittyä nuorisoiden mieltymyksiin.Mikäli sinua kiinnostaa mitä artisteja eri ikäryhmissä kuunnellaan, kysymyksiisi vastataan tutkimuksen pohjalta tehdyn esityksen toisessa osiossa Samaisen tutkimuksen mukaan Suomessa on noin kaksi miljoonaa maksullisten TV-palveluiden katsojaa (ei tilaajaa). Kaupallisista palveluista kaikkein suurin markkinaosuus on Netflixillä, noin 30 prosenttia. Toisena tulevalla Elisa Viihteellä on vain 13 prosentin markkinaosuus ja kolmanneksi suosituimmalla palvelulla, HBO Nordicilla, on 11 prosentin osuus markkinoista.