Netflix nostaa hintaa - myös Suomessa

Netflixin hinnasto Suomessa 6.10.2017 uusille asiakkaille

Mutta tänään tarkistettu tilanne Netflixin uusien käyttäjien hinnastosta paljastaa, että. Muutos koskee ainakin ns. tuplaruudun tilausta, joka on käytössä monilla todella kauan Netflixiä asiakkaina olleilla.Aiemmin Suomessa kahta laitetta ja HD-tason kuvaa sisältänyt paketti on maksanut 9,99 euroa kuukaudessa. Nyt uusille asiakkaille tuota "tuplaruutu"-tilausta tarjotaan nyt 10,99 euron kuukausihinnalla.Halvin tilaus, joka sisältää mahdollisuuden Netflixin katseluun yhdellä laitteella kerrallaan ja sisältää vain perustarkkuudenmaksaa uusille asiakkaille 7,99 euroa kuukaudessa. Kallein, neljän samanaikaisen laitteen käytön ja UltraHD-tarkkuuden sisältävä paketti maksaa 13,99 euroa kuukaudessa.Halvimman tilauksen hinta pysyy siis aiemmalla tasolla, keskimmäinen nousee eurolla kuukaudessa ja kallein taso kallistuu entisestään 2 eurolla kuukaudessa.Netflix ei ole ilmoittanut vanhoille asiakkailleen vielä hintojen muutoksesta, joten on epäselvää milloin hinnat nousevat myös vanhoille asiakkaille. Aiemmin Netflix on pitänyt vanhojen asiakkaiden hinnat aiemmalla tasolla varsin pitkään ennen hinnankorotusta.Netflix kertoi Yhdysvaltain hinnankorotusten yhteydessä käyttävänsä korkeammat kuukausimaksut uuden sisällön tilaamiseen ja omien tuotantojensa laajentamiseen.