Barbie-yhtiön uutuustuote nosti karvat pystyyn – Seuraa lasten kehittymistä

ei ole välttämättä yrityksen nimenä kovin tunnettu, mutta sen tuotteet ovat kuuluisia ympäri maailman. Mattel nimittäin omistaa Barbie-nuket, Hot Wheels -leluautot, UNO-korttipelin sekä Fisher-Pricen erilaiset lelut. Harva suomalainen on siis kasvanut ilman mitään kosketuspintaa Mattelin tuotteisiin.

Vaikka lasten lelut ovat aika stabiili toimiala, jossa ei tavanomaisten markkinatrendien lisäksi ole totuttu näkemään mitään suuria mullistuksia, niin uudet teknologiat pakottavat leluvalmistajiakin miettimään mitä niiden tuotteilta toivotaan tulevaisuudessa. Mattel on esimerkiksi konseptoinut Barbie-nukkea, joka osaa käydä keskusteluita lapsen kanssa kehittyneen puhetunnistuksen ansiosta. Yhtiö on ollut sen verran innoissaan teknologiasta, että se on yrittänyt tuoda puhetunnistuksen mahdollisuudet lapsiperheiden arkeen muillakin tavoin.Tämän vuoden alussa Mattel esitteli CES-messuilla Aristotle-nimisen älykkään kaiuttimen ja kameran yhdistelmän, jonka avulla vanhemmat voivat esimerkiksi seurata lasten liikkeitä tai perhe voisi pelata erilaisia pelejä tuotteen kautta. Kaiuttimeen oli sisäänrakennettu koneoppimismalli, joka tunnistaa lasten äänet ja lausuntatavat sekä kehittyy lasten ääntämisen mukana.Aristotle herätti Yhdysvalloissa luonnollisesti paljon huolta. Käytännössä Mattel pystyisi keräämään entistä tehokkaammin tietoa lapsista sekä perheistä, mitä ei pidetty kovin turvallisena ajatuksena. Mattel vakuutti noudattavansa Yhdysvaltojen lakeja, mutta paine tuotetta vastaan kohosi lopulta niin suureksi, että yhtiö päätti perua Aristotlen lanseerauksen kokonaan Mattelin oman selityksen mukaan tuotteen perumispäätöksen teki kesällä valittu uusi teknologiajohtaja (CTO), jonka näkemyksen mukaan Aristotle ei sopinut yhtiön teknologiastrategiaan.Lastenlääkäri Jennifer Radesky piti tuotetta ongelmallisena myös siinä mielessä, että tuote olisi liian responsiivinen jolloin lapset haluaisivat vuorovaikuttaa laitteen kanssa, kun heidän pitäisi keskustella asiasta perheenjäsenien kanssa.