Historian suurin tietomurto oli pelättyäkin suurempi – Kohteena kolme miljardia käyttäjää

Yhtiön omistajille tieto oli ikävä erityisesti siksi, että Yahoo oli samaan aikaan myymässä liiketoimintojaan teleoperaattori Verizonille. Tietomurto tarkoitti uudelle omistajalle käytännössä yllättäviä vastuita, mikä ei voi olla vaikuttamatta lopulliseen kauppahintaan. Pahimmillaan uutinen olisi voinut laittaa kaupat jäihin, mutta Verizon päätyi kuitenkin ostamaan Yahoon 4,48 miljardilla dollarilla. Kauppahintaa rukattiin alaspäin 350 miljoonalla dollarilla.Tarina ei kuitenkaan päättynyt yrityskauppaan, sillä Yahoo kertoo tietomurron koskettaneenkin miljardin käyttäjän sijaan peräti kolmea miljardia käyttäjää . Lukema on suuri, sillä ITU:n arvion mukaan noin 48 prosenttia maailman väestöstä käyttää Internetiä vuonna 2017. Keväällä maailmassa arviointiin olleen 7,5 miljardia ihmistä. Yahoon kohdalla kyse ei luonnollisestikaan ole kyse eri ihmisistä, vaan yhdellä henkilöllä saattaa olla useita käyttäjätunnuksia.Yahoon kohtaama tietomurto oli jo vuosi sitten esitettyjen tietojen valossa historian suurin. Nyt kun tapaukseen koko kolminkertaistui, vakiinnuttaa se asemansa maailman suurimpana tietomurtona. Nyt paljastettuun uuteen lukemaan sisältyy myös ne käyttäjätilit, jotka on luotu, mutta joita ei ole sen jälkeen koskaan käytetty. Joukossa on siis paljon epäaktiivisia tilejä.