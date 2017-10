Samsungilta täysin uudet virtuaalilasit – Toimivat Windows 10:llä

Samsung on liittynyt Microsoftin Mixed Reality -tukijoiden kasvavaan katraaseen. Windows 10:n kanssa yhteensopivia VR-laseja ovat esitelleet jo Acer, Asus, HP, Dell ja Lenovo, mutta jatkossa listassa voidaan mainita myös eteläkorealaisen elektroniikkajätin nimi. Mixed Reality -tukijoiden kasvavaan katraaseen. Windows 10:n kanssa yhteensopivia VR-laseja ovat esitelleet jo Acer, Asus, HP, Dell ja Lenovo, mutta jatkossa listassa voidaan mainita myös eteläkorealaisen elektroniikkajätin nimi.

Samsungin antama tuki Microsoftin laiteprojektille on sinänsä yllättävä, sillä Samsung on kehittänyt Oculuksen kanssa yhteistyössä älypuhelimella käytettävää Gear VR -laseja jo usean vuoden ajan. Microsoft lehdistötilaisuudessa esitelty Odyssey-niminen tuote ei sisällä mainintaa Oculuksesta, joten oletettavasti Facebookin tytäryhtiö ei ole osallistunut sen kehitykseen millään tavalla.



Odyssey-laseissa on kaksi 1400x1600 pikselin AMOLED-näyttöä ja 110 asteen näkökenttä. Useimmissa vastaavissa tuotteissa resoluutio on hieman alhaisempi ja näkökenttä noin 95 astetta. Odysseyssä on myös mahdollisuus säätää lasit oman silmänvälin mukaan. Lasien mukana toimitetaan AKG-brändätyt kuulokkeet.



Marraskuun 6. päivänä myyntiin tulevat lasit maksavat 499 dollaria. Lasien käyttö vaatii 17. marraskuuta ilmestyvän Windows 10 Fall Creators Update -käyttöjärjestelmäpäivityksen.