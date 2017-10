Photoshop Elements oppi uuden niksin – Avaa valokuvista suljetut silmät

Adobe on esitellyt uudet version kuluttajille suunnatuista Photoshop Elements- ja Premiere Elements -tuotteista Ensinnä mainittu on tarkoitettu kuvanmuokkaukseen, kun taas jälkimmäinen tuote sisältää työkalut videoiden editoimiseen. on esitellyt uudet version kuluttajille suunnatuista Photoshop Elements- ja Premiere Elements -tuotteista Ensinnä mainittu on tarkoitettu kuvanmuokkaukseen, kun taas jälkimmäinen tuote sisältää työkalut videoiden editoimiseen.

Photoshop Elements 2018:n yhtenä suurena uutena ominaisuutena on tekoälyn ja koneoppimisen hyödytäminen sisältöeditoinnissa. Ohjelma kykenee avamaan valokuvissa silmät kiinni olevien henkilöiden silmät, kunhan sovellukselle syöttää muutaman valokuvan miltä valokuvassa esiintyvän henkilön silmät näyttävät. Silmien avaaminen tapahtuu aineistojen syöttämisen jälkeen täysin automatisoidusti ja käyttäjän ei tarvitse kuin hyväksyä ehdotettu muokkaus.



Tekoälyä hyödynnetään myös valokuvien organisoinnissa kuvauskohteiden ja kuvien tyylien mukaan sekä kuvasarjatyökalussa, joka luo hienoja esityksiä automaattisesti valitsemalla kuvien joukosta vain parhaimmat otokset. Neljän uuden Guided Edits -muokkausvalinnan avulla voi vuorostaan tehdä nopeasti haluamistaan kuvista hieman taiteellisempia.



Premiere Elements 2018 -ohjelmistossa on uutta mahdollisuus valita raakavideomateriaalista tiettyjä hetkiä ja tallentaa ne still-kuvina, jolloin valokuvia ei tarvitse ottaa kuvauksen aikana. Tekoälyä hyödyntävän Smart Trim -ominaisuuden avulla ohjelmisto osaa etsiä videomateriaalista kuvaajan tyylin kannalta parhaimmat otokset ja trimmaa videon sen perusteella. Premiere Elements sisältää myös uusia Guided Edits -muokkausehdotuksia.



Adobe Premiere Elements 2018 maksaa yksin 102,92 euroa ja yhdessä Photoshop Elements 2018:n kanssa kokonaispaketilla on hintaa 155 euroa. Photoshop Elements 2018 maksaa yksinään 102,92 euroa.