Googlelta uusi älykaiutin: Tältä näyttää Home Mini

Google on tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa esitellyt uusia tuotteita. Tuotelanseerauksista odotetuin on ollut uudet Pixel-älypuhelimet, mutta yhtiö aloitti kuitenkin Home-tuotteiden uudistuksella.

Googlen älykoti sai nyt uuden tuotteen. Yhtiön Home-laitetiimin Isabelle Olsson esitteli Google Homen kaveriksi uuden Home Minin. Kuten kuvitella voi, niin kyseessä on pienikokoinen ja edullisempi älykäs kaiutin ääniohjauksella.Kuten Amazonin Echo-tuotteet, niin nyt Googlekin tarjoaa kodin älykaiuttimia monessa koossa, joskaan ei aivan verkkokauppajätin skaalassa. Käytännössä uusi Home Mini on vastaava laite kuin Amazonin Echo Dot.Home Minillä on hintaa kilpailijan tavoin 49 dollaria. Laite tulee myyntiin jo tänään verkossa ja saataville jälleenmyyjille 19. lokakuuta. Valitettavasti Suomi ei kuulu näihin Google Home -maihin.