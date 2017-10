Googlelta odottamaton kameralaite: Google Clips

Google Clips on kamera, joka ilman kuvaa vuorovaikutusta. Se on suunniteltu erityisesti lapsiperheille ja eläinten ystäville, jotka haluavat tallentaa tapahtumia, jotka usein tapahtuvat, kun itse ei ole kameran takana.249 dollarin hintainen Clips voidaan asettaa pöydälle, kiinnittää lastenrattaisiin tai taskukokoisena ottaa mukaan helposti. Se toimii yhteen erityisesti Pixel-puhelimien sekä tietysti Google Kuvat -kuvapalvelun kanssa. Sisältö tallennetaan klippeinä, joista voi tallentaa koko videon tai yksittäisiä kuvia.Vaikka laitteessa on muiden kameroiden tapaan nauhoitusnappi, niin se osaa kuvata täysin automaattisesti. Laite luottaa tekoälyyn ja aloittaa nauhoittamisen silloin kuin jotain merkittävää tapahtuu kameran edessä. Clipsin linssi on tarjoaa 130 asteen kuvakulman sekä f2.4-aukon.Googlen mukaan laite saapuu myyntiin "pian" ja esittelyn perusteella Google saattaa esitellä myöhemmin muitakin samankaltaisia kameratuotteita.