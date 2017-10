Google esitteli musiikinkuuntelijan älykaiuttimen: Tässä on Home Max

Googlen tämäniltainen lehdistötilaisuus on tuottanut niin uusia älypuhelimia kuin älykaiuttimiakin. Älykaiuttimista ensiksi esiteltiin uusi Home Mini, joka on tietysti Home-perusversion pikkuveli.

Tämän jälkeen yhtiö paljasti kuitenkin myös toisen älykaiuttimen, jonka nimi on – mikäpä muukaan – Home Max. Max on suurempi, ja merkittävästi kalliimpi, versio Home-älykaiuttimesta. Se muistuttaa kovasti Mini-kauitinta ulkonäöltään, mutta on tarkoitettu varsinkin vakavammin musiikkia kuluttavalle yleisölle.Erityistä huomiota Google on kiinnittänyt mm. bassoelementteihin, jotka tarjoavat merkittävästi kahta muuta Home-kauitinta paremman äänentoiston. Hintaa on kuitenkin myös merkittävästi enemmän, joten jos äänentoisto ei suuremmin älykaiuttimessa kiinnosta, niin Home Maxin ostoa on vaikeampi järkeillä.399 dollarin Home Max tarjoaa mm. akustisesti "läpinäkyvän" kangaspinnoitteen, kaksi 4,5 tuuman bassoelementtiä ja vanhan rungon, joka mahdollistaa laitteen sijoittamisen vaaka tai pystysuunnassa.