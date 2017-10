Sony esitteli PlayStation VR -laseista uuden version

Sony PlayStation VR -virtuaalilaseista. Uusi versio sisältää pieniä parannuksia viime vuonna markkinoille tulleeseen laitteeseen nähden. Useimpien kannalta muutokset ovat niin vähäisiä, ettei niiden takia välttämättä kannata laseja vaihtaa uusiin. on esitellyt Japanin markkinoille päivitetyn version-virtuaalilaseista. Uusi versio sisältää pieniä parannuksia viime vuonna markkinoille tulleeseen laitteeseen nähden. Useimpien kannalta muutokset ovat niin vähäisiä, ettei niiden takia välttämättä kannata laseja vaihtaa uusiin.

Tyyppinimeä CUH-ZVR2 kantavissa laseissa on käytännössä kaksi mainittavaa muutosta. Ensinnäkin uusi prosessointiyksikkö, jonka kautta lasit kytketään kiinni televisioon ja PlayStation 4 -pelikonsoliin, sallii HDR-sisältöjen välittämisen konsolilta televisioon. Markkinoille tulleessa ZVR1-mallissa prosessointiyksikkö piti kytkeä pois kokonaan, jotta PlayStation 4:llä voisi katsoa televisiosta HDR-videoita.



Toinen uusi piirre on yksinkertaisempi johdotus prosessointiyksikön ja lasien välillä. Lisäksi kuulokepaikan sijainti on siirretty lasien runkoon, kun aiemmassa mallissa se löytyi lasien ja prosessointiyksikön välisestä ohjaimesta.



Uusi PlayStation VR tulee myyntiin Japanissa 14. lokakuuta 44 980 jenin eli noin 340 euron hintaan (sisältäen PS Cameran).