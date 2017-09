GoPro esitteli uuden lippulaivakameran: Tässä on HERO6 Black

Toimintakameroistaan tuttu GoPro on esitellyt uusimman lippulaivatuotteen. Uusi HERO6 Black on tietysti jatkoa edeltäjä HERO5:lle ja tuo mukanaan muutaman mukavan ominaisuuden.

Uudistukset eivät kuitenkaan ole mitenkään järisyttäviä. Kovasti edeltäjäänsä muistuttava HERO6 Black sisältää samat resoluutiovaihtoehdot, mutta uusi GP1-kustomisuoritin tarjoaa kuitenkin parempia kuvausvaihtoehtoja.HERO6 Black pystyy kuvaamaan 4K-resoluutiolla peräti 60 kuvan sekuntinopeudella ja tarjoaa Full HD 1080p -kuvaa 240 FPS -nopeudella eli tuplaa edeltäjän kuvanopeuden tarvittaessa. Tämän lisäksi kuvaustiloista löytyy myös 2,7K-resoluutio 120 FPS -nopeudella. GoPro luonnollisesti myös vakuuttaa, että kuvanlaatu on parantunut entisestään.Edeltäjänsä tapaan uutuus tukee äänikomentoja, joten nauhoittamisen voi aloittaa (ja lopettaa) ilman laitteeseen koskemista pelkällä äänellä. Tämän lisäksi tarjolla on nyt myös kosketuksella toimiva digitaalinen zoom.Laite tukee myös QuikStories-ominaisuutta, jolla videot saa helposti editoitua some-valmiiksi.Tämän lisäksi elektroninen kuvanvakautus on saatu tällä kertaa sekä 4K@30FPS ja 1080p@120FPS -moodeihin, mutta edelleen kaikkein vaativimmat tilat (4K@60FPS ja 1080p@240FPS) jäävät vaille vakautusta.Eroista jäljelle jää vielä hinta, joka on satasen viime vuoden mallia enemmän. HERO6 Black maksaa 499 euroa.