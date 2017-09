Sen piti olla mahdotonta – Warhammer 2:n suojaukset murrettiin muutamassa tunnissa

suojausjärjestelmien piti laittaa lopullisesti stoppi tietokonepelien nettipiratismille, mutta toisin on kuitenkin käynyt. Itävaltalaisyhtiön suojauksilla varustetut pelit osoittautuivat aluksi erittäin vaikeiksi "kräkätä", mutta nyt niiden ohittamisesta on tullut paljon yksinkertaisempaa.

Alun perin Denuvoa mainostettiin antipiraattiohjelmistona, joka estää pelien leviämisen vertaisverkkopalveluissa muutamien vuosien ajan. Toisin on kuitenkin käynyt, sillä hakkerit ovat kyenneet ohittamaan suojaukset muutamassa kuukaudessa tai jopa viikossa pelin julkaisun jälkeen. Jonkinlainen ennätys tehtiin-pelin kohdalla.Warhammer 2 -taktiikkapeli julkaistiin eilen, mutta jo nyt sen käyttämä Denuvo-suojaus on onnistuttu murtamaan. Pelin kräkkäyksessä onnistui ennätyksellissä ajassa STEAMPUNKS-niminen ryhmä. Warhammer 2:n julkaisijan näkökulmasta tilanne on kiusallinen, sillä Denuvo ei onnistunut suojaamaan peliä piratismilta käytännössä lainkaan. Asiasta uutisoinut TorrentFreak huomauttaa, että Denuvon toimitusjohtaja totesi vuonna 2016 ettei yhtiö maksa julkaisijoille hyvityksiä suojausten murtamisesta.