Passenger Dronen ensimmäinen miehitetty lento kuvattiin videolla

Henkilökohtainen lentomatkustaminen on yksi suosituimpia tulevaisuuden scifi-visisiota, mutta viime vuosien drone-buumi on tuonut unelman kovin lähelle todellisuutta. Automaattiohjatut moniroottoriset kopterit voivatkin jatkossa kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen. Henkilökohtainen lentomatkustaminen on yksi suosituimpia tulevaisuuden scifi-visisiota, mutta viime vuosien drone-buumi on tuonut unelman kovin lähelle todellisuutta. Automaattiohjatut moniroottoriset kopterit voivatkin jatkossa kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen.

Tällaista suunnittelee myös yritys, joka on osuvasti nimetty Passenger Droneksi. Pienen helikopterin kaltainen vempele on matkustajatilalla varustettu multikopteri, ja vaikka se näyttää ensialkuun oktokopterilta niin sitä kannattelee itseasiassa kuusitoista roottoria.



Ensi vuonna tuotantoon tähtäävä Passenger Drone on lennellyt YouTube-videoilla jo parin kuukauden ajan, mutta nyt yhtiö on julkaissut ensimmäisen videon, jossa matkustamossa on miehitetty. Pellolla lentely ei tietysti ole vielä sama asia kuin kotoa töihin lentäminen, mutta konsepti on selvästi melko pitkälle kehitetty.



Passenger Drone pystyy lentämään täysin itsenäisesti, mutta sitä pystytään myös ohjaamaan etänä tai ohjaamistosta matkustajan toimesta.



Uskaltaisitko sinä tämän kyytin?