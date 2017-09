K-ryhmä aloittaa suomalaisten elintarvikkeiden myynnin Kiinassa

Suomalainen vähittäistavarakauppias K-ryhmä on aloittamassa elintarvikeviennin Kiinaan . Tuotteita on tarkoitus myydä Kiinassa verkkokauppajätti Alibaban kautta. Yhteistyön tavoitteena sanotaan olevan suomalaisten elintarvikebrändien vienti Kiinan kasvaville markkinoille.

K-ryhmä tuo alkuvaiheessa Alibaban myyntivalikoimiin Pauligin, Fazerin ja marjayhtiö Kiantaman tuotteita. Tulevien kuukausien aikana valikoimaa laajennetaan Valion, Raision, Finn Springin ja Robertsin tuotteilla. Suomessa K-ryhmän halpamerkkinä tunnettu Pirkka on myös tulossa kiinalaisten kuluttajien saataville. Tavaratoimitukset Kiinaan ovat jo käynnistyneet, joten kiinalaiset kuluttajat voivat tilata K-ryhmän myymiä tuotteita tästä päivästä lähtien."Kiinalaiset arvostavat suomalaisten tuotteiden korkeaa laatua, aitoutta ja turvallisuutta. Suomalaisille tuotteille on kasvava kysyntä Kiinan markkinoilla, ja olemme tyytyväisiä, että pystymme tarjoamaan verkkokauppojemme 466 miljoonalle vuosittaiselle aktiivikävijälle mahdollisuuden tutustua niihin", sanoo Alibaban Iso-Britannian, Irlannin ja Pohjoismaiden toiminnoista vastaava toimitusjohtaja David Lloyd.Kiinan ja Suomen yhteistyö kaupassa on tiivistynyt parin viime vuoden aikana. Suomessa kiinalaiset yhtiöt ovat olleet näkyvästi esillä erilaisten biojalostamohankkeiden kautta. Lisäksi esimerkiksi elintarvikeyhtiö Atria on saanut luvan viedä sianlihaa Kiinaan. Kouvolaan on vuorostaan avautumassa pian junayhteys Kiinaan. Ainakin panimoyhtiö Olvi aikoo hyödyntää sitä oluen viemiseksi Kiinan markkinoille Kiinan presidentti Xi Jinping vieraili Suomessa keväällä. Vierailun yhteydessä kerrottii Suomen saavan valtiollisena lahjana kaksi pandaa, jotka sijoitetaan Ähtärin eläinpuistoon rakennettuun tarharakennukseen.