Elon Musk esitteli visiota rakettimatkustuksesta maapallon ympäri

Australian Adelaidessa järjestetty International Astronautical Congress 2017 -tapahtuma kokosi avaruusmatkustuksesta kiinnostuneet yhteen saliin, kun paikalle saapunut visiönääri ja SpaceX-miljardööri Elon Musk puhui tulevaisuudesta.

Elon Musk kertoi konferenssivierailla muun muassa planeettojen välisestä matkustamisesta ja suunnitteilla olevasta Mars-tukikohdasta, mutta yksi mielenkiintoisimmista visioista oli Muskin paljastama BFR-konsepti.



BFR, joka juontaa tietysti sanoista Big Fucking Rocket, perustuu ideaan, jonka mukaan maapallon pitkän välimatkan matkustus voitaisiin toteuttaa avaruusraketeilla. Muskin mukaan matkat esimerkiksi New Yorkin ja Shanghain välillä maksaisivat vain lentolipun verran ja matka-aika saataisiin kutistettua 30 minuuttiin. Hänen mukaansa raketti mahdollistaisi matkan mihin tahansa maapallolla alle tunnissa.



Kyseinen raketti on suunniteltu paitsi matkustamiseen maapallon ympäri niin myös mm. kansainväliselle ISS-avaruusasemalle sekä kuuhun. Se on myös suunniteltu täysin uudelleenkäytettäväksi ja tarjoaa valtaisasti suuremman kapasiteetin kuin parhaillaan rakennettavat raketit.



Elon Musk uskoo, että BFR on yhtä luotettava kuin lentokone. Se pystyy jatkamaan lentoa normaalisti vaikka menettäisi moottorin toiminnan, sillä siitä löytyy yhteensä kuusi Raptor-moottoria.



Matka BFR:ään on kuitenkin pitkä, sillä välissä on vielä ainakin Falcon Heavy, jonka odotetaan matkaavan ensi kertaa ensi vuonna. 106 metriä korkean raketin rakentaminen ei myöskään ole edullista puuhaa.