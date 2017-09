Applen musiikkipomo: "Tämä ei riitä"

Nyt pari vuotta myöhemmin Applen uusi musiikkipalvelu on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista suoratoistopalveluista, mutta silti on paljon vielä tehtävää. Näin uskoo myös Jimmy Iovine, jota haastatellut Billboard kysyi suoratoistomusiikin tulevaisuudesta Apple-pomoilta.Iovinen mukaan on hienoa, että Apple jatkuvasti lisää miljoonia uusia asiakkaita suoratoistopalveluunsa, mutta hänen mukaansa se ei ole tarpeeksi. Jotain pitää tapahtua, ja asioiden täytyy muuttu, uskoo musiikkibisneksessä vuosikymmeniä värkännyt Iovine.Musiikkimoguli paljasti, että Apple Music on onnistunut kasvamaan vihdoin yli 30 miljoonan asiakkaan, mutta matka on pitkä yli 60 miljoonan Spotifyhin. Spotify on onnistunut kasvamaan Applea nopeammin ja se ei varmasti tyydytä Kaliforniassa.Haastattelusta huomaa helposti, että Iovinen mukaan YouTuben ja Spotifyn ilmaiset kuuntelut ovat ongelma. Vastauksia Applelta ei kuitenkaan löydy ja niinpä Cupertinossa ollaankin pääasiassa kokeilulinjalla.Iovinen näkemystä musiikkibisneksestä on moitittu vanhanaikaiseksi, mutta kaikenlaista uutta pyritään Iovinen mukaan kokeilemaan mikä saisi luovuuden kukoistamaan. Beatsillä satoja miljoonia tienannut musiikkiguru on kuitenkin kummallisen epätoivoinen musiikkibisneksestä samaan aikaan, kun myyntiluvut kertovat täysin toisenlaista tarinaa.Suoratoistomusiikki on nostanut musiikkimyynnin pitkästä aikaa nousuun ja Goldman Sachsin arvioiden mukaan ilmiö on vasta alussa. Ehkäpä Apple-pomo onkin huolissaan vain omasta kakunpalasesta?Tärkeimmällä kilpailijalla menee tilaajamäärien mukaan valtaisan lujaa. Samalla kun Apple on hurjilla panostuksilla kasvattanut tilaajamäärän 30 miljoonaan, niin Spotifyhin on tullut yli 40 miljoonaa uutta maksavaa asiakasta.Apple Musicin ykkösmies ei kuitenkaan usko Spotifyn pääsevään kannattavaksi nykyisellä menolla. Eikä hän usko, että musiikkibisnes on valmis, kuten hänen mukaansa Goldman Sachsin arvioista voisi päätellä. Jotain uutta pitäisi Jimmy Iovinen mukaan keksiä, mutta ei tiedä yhtään mitä se olisi.