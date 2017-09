Suomen Amiga-käyttäjien tapahtumassa Oulussa pääsee tutustumaan erikoisuuksiin

SAKUn mainoksen mukaan 30. päivä, eli tulevana lauantaina, järjestettävä tapahtuma pitää sisällään mm. ensi kertaa esillä olevan AmigaOne X5000 -koneen, paljon pelejä ja demoja, Sensible World of Soccer -kilpailun, yhdistyksen tuotteita sekä paljon muuta.Tapahtuma on avoin kaikille ja sisäänpääsy on ilmainen. Se järjestetään Oulun Tetrassa osoitteessa Mäkelininkatu 31 alkaen kello 14. Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta saku.bbs.fi tai yhdistyksen Facebook-sivulta