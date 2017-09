Amazon haastaa taas Apple TV:n – Fire TV tukee Dolby Atmosta ja HDR10:tä

Uusien Echo-kaiutintuotteiden lisäksi Amazon on esitellyt uuden Fire TV 4K -medialaitteen, jonka avulla omaan "tyhmään" televisioon saa katsottavaksi nettipalveluiden sisällöt. Amazon haastaa laitteella Applen juuri päivittämän 4K-sisältöjä tukevan Apple TV:n. Uusien Echo-kaiutintuotteiden lisäksion esitellyt uuden-medialaitteen, jonka avulla omaan "tyhmään" televisioon saa katsottavaksi nettipalveluiden sisällöt. Amazon haastaa laitteella Applen juuri päivittämän 4K-sisältöjä tukevan Apple TV:n.

Fire TV 4K muistuttaa laitetyypiltään kuitenkin enemmän kömpelön kokoista Chromecastia kuin pöydälle asetettavaa Apple TV:tä. Amazonin tuotteen etuna on kuitenkin se, että laatikko ei jää pöydälle lojumaan vaan johdot ja itse laite piilottuu hyvin television taakse.



Mediatyyppien osalta Fire TV 4K tukee luonnollisesti Ultra HD -tarkkuudella kuvattuja sisältöjä, minkä lisäksi se osaa toistaa HDR10-sisältöjä sekä korkean kuvataajuuden elokuvia (60 FPS). Dolby Vision -teknologia ei ole kuitenkaan mahtunut Fire TV:n ominaisuuslistaan. Äänentoistossa Amazon tukee Dolby Atmosta, joka ei löydy vielä Apple TV:stä mutta yhteensopivuus on kuitenkin tulossa.



Hintaa Amazonin Fire TV 4K:lla on vain 70 dollaria.