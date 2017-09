Alexa kuuntelee sinua vaikka jokaisessa huoneessa – Amazon esitteli uuden Echon

Amazonin julkistustilaisuudet eivät välttämättä herätä Suomessa kovin suuria tunnekuohuja, mutta yhtiö on noussut nopeasti Echo-älykaiuttimen ja Alexa-puheavustajan myötä kuluttajien näkökulmasta paljon mielenkiintoisemmaksi yhtiöksi. Aiemmin Amazon tunnettiin lähinnä verkkokaupasta sekä yrityksille myytävistä palvelin- ja pilvituotteista. Amazonin julkistustilaisuudet eivät välttämättä herätä Suomessa kovin suuria tunnekuohuja, mutta yhtiö on noussut nopeasti Echo-älykaiuttimen ja Alexa-puheavustajan myötä kuluttajien näkökulmasta paljon mielenkiintoisemmaksi yhtiöksi. Aiemmin Amazon tunnettiin lähinnä verkkokaupasta sekä yrityksille myytävistä palvelin- ja pilvituotteista.

Amazon on esitellyt alun perin vuonna 2015 julkaistusta Echo-älykaiuttimesta uuden version, joka on edeltäjäänsä nähden lyhyempi sekä kangaspäällysteisenä tuotteena ehkä hieman sisustuksellisempi. Alkuperäinen Echo tuli myyntiin 179 dollarin suositushintaan, mutta uusi Echo maksaa yksittäispakattuna 99 dollaria. Mikäli tekee mieli käyttää Echoa useammassa huoneessa, on Amazon tuonut tarjolle kolmen kaiuttimen paketin 250 dollarin hintaan.



Multiroom-käyttökokemuksen lisäksi Echo sisältää mahdollisuuden soittaa ilmaisia puheluita Pohjois-Amerikan alueella. Amazonin ajatuksena on, että Echo voisi korvata kotien lankapuhelimet. Tätä tarkoitusta varten Amazon lanseerasi Echo Connect -laitteen, joka yhdistää Echon lankapuhelinliittymään.