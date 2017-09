Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja siirtyy sivuun – Seuraaja valittu

Vuonna 1992 perustettu Verkkokauppa.com havitteli pitkään pörssilistautumista , mutta suunnitelmat realisoituivat vasta vuonna 2014, kun yhtiö listautui First Northiin. Seppälä on luotsannut yhtiötä sen perustamisesta lähtien ja hänen seuraajaksi nousee nyt Suomalaisen Kirjakaupan nykyinen toimitusjohtaja Panu Porkka.Toimitusjohtajavaihdoksen on tarkoitus astua voimaan viimeistään huhtikuussa 2018. Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja on Christoffer Häggblom.Ennen Suomalaista Kirjakauppaa Panu Porkka on työskennellyt Tokmannin myyntijohtajana, Waucherin toimitusjohtajana ja ennen sitä lähes kymmenen vuotta Lidlin palveluksessa. Porkka on myös Verkkokauppa.comin hallituksen jäsen. Aloittaessaan Verkkokauppa.comin toimitusjohtajana keväällä 2018 Porkka luopuu Verkkokauppa.comin hallituksen jäsenyydestä.