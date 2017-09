Google poisti YouTuben Amazonin uutuuslaitteesta

Alunperin Echo Show'n oli nimittäin tarkoitus pystyi ääniavustaja Alexan avulla näyttämään YouTube-videoita. Niin itseasiassa se on pystynytkin eiliseen saakka. Echo Show lopetti kuitenkin eilen tukemasta YouTubea, tai itseasiassa päinvastoin.Amazonilta on kerrottu The Vergelle , että Google on tehnyt eilen muutoksen ilmoittamatta käyttäjille tai Amazonille, jonka jälkeen Echo Show ei enää pääse käsiksi YouTube-videoihin. Niinpä eilisestä lähtien Echo Show vastaa YouTube-kyselyyn Alexan äänellä "Currently, Google is not supporting Youtube on Echo Show" eli vapaasti suomennetty: "Tällä hetkellä Google ei tue YouTubea Echo Show -laitteella."Jo Echo Show'n ostaneille kuluttajille kyse on varsin harmittavasta tilanteesta, sillä kyse on yhdestä laitteen tärkeimmistä ominaisuuksista. Näytöltä voi toki edelleen katsella vaikkapa Amazonin oman Prime Video -palvelun sisältöä, mutta 60 dollarin lisähinta näytöstä on nyt ainakin hieman vähemmän oikeutettu.Google kommentoi tilannetta kertoen, että se pyrkii saamaan tilanteen kuntoon Amazonin kanssa, mutta tällä hetkellä Amazonin käyttökokemus rikkoo YouTuben sääntöjä.Tässä vaiheessa on vaikea sanoa kumman kommentit ovat lähempänä totuutta, mutta suotavaa kuluttajan kannalta tietysti olisi, että tilanne saadaan korjattua mahdollisimman pian.