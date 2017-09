Firefox uudistuu täysin – Onko aika vaihtaa Chromesta Firefoxiin?

Mozillan kehittämä Firefox-selain on ollut jo pitkään teknisesti jäljessä useimpiin kilpaileviin selaimiin nähden, minkä takia monet entiset Firefox-käyttäjät ovat paenneet Googlen Chromen pariin. Lisäksi selainmarkkinoita on ravistellut mobiililaitteiden yleistyminen, mikä on nostanut esimerkiksi Applen Safari-selaimen suosiota. Firefox ei tarttunut iOS-alustasta kiinni omien periaatteidensa takia, mikä lopulta kostautui Firefoxin suosiossa.Firefox on nyt tekemässä uutta tulemista Project Quantumin kautta. Mozillan selainkehittäjät ovat uudistaneet Firefoxia sisältäpäin runsaasti ja rakentaneet uuden selainmoottorin, joka vakauttaa ja parantaa selaimen suorituskykyä. Muutosta pidetään niin suurena, että Mozilla on päättänyt kutsua Firefoxin versionumeroa 57 nimellä Firefox Quantum . Firefox osaa Quantumista lähtien hyödyntää esimerkiksi tietokoneista ja mobiililaitteista löytyviä useita suoritinytimiä yhden sijaan.Firefox uudistuu myös ulkoisesti Photon-kehityshankkeen myötä. Verkossa liikkuneiden mockup-ruutukaappausten perusteella Firefox 57 tulee muistuttamaan melko paljon Microsoftin Edge-selainta.Alla olevassa videossa demontroidaan Firefox 57:n suorituskykyä Chromeen verrattuna.Firefox 57 julkaistaan 14. marraskuuta.