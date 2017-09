Apple aloitti seurannan – Kerää selaustietoja Safarin käyttäjistä

Apple on lisännyt Safari-selaimeensa uusia tietoturvaominaisuuksia, jotka suojaavat käyttäjiä mainostajien tiedonkeruulta. Samaan aikaan Apple Apple on lisännyt Safari-selaimeensa uusia tietoturvaominaisuuksia, jotka suojaavat käyttäjiä mainostajien tiedonkeruulta. Samaan aikaan Apple on itse alkanut kerätä tietoa käyttäjien selaamisesta

Omassa viestinnässään Apple on ottanut tietoturvaa ja yksityisyyttä korostavan näkökulman, minkä takia yhtiö joutuu tekemään hieman ylimääräistä työtä pystyäkseen keräämään käyttäjistä tietoa. Yhtiö hyödyntää differentiaaliseksi yksityisyydeksi kutsuttua teknologiaa käyttödatan keräämisessä. Ajatuksena on muokata kerättyä data-aineistoa niin, että Apple ei kykene selvittämään yksittäisten käyttäjien käyttötottumuksia, mutta yhtiö pystyy kuitenkin löytämään aineistosta selkeitä trendejä.



Syy miksi Apple on alkanut kerätä tietoa Safarin käyttäjien selaushistoriasta on siinä, että Apple kykenisi havaitsemaan resursseja ylettömästi kuluttavat tai muulla tavalla ongelmia aiheuttavat verkkosivut.



Selaustietojen lähettäminen ei ole kuitenkaan pakollista, vaan käyttäjät voivat halutessaan kieltää Safaria lähettämästä tietoja Applen palvelimille.