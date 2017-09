HBO varustautuu jo Game of Thronesin loppuun, kehitteillä jo viisi samaan maailman sijoittuvaa sarjaa

Televisioyhtiöstä on vahvistettu jo hyvän aikaa sitten, että tulossa on enää yksi kausi kyseistä sarjaa, niinpä loppu häämöttää jo vuoden, tai kenties myöhästyessään puolentoista vuoden, päästä. Ja vaikka viimeisen kauden jaksot ovatkin kenties pidempiä , niin kaikki loppuu aikanaan.HBO:lle asia ei tietysti tule yllätyksenä ja se varautuukin Game of Thronesin loppumiseen uusilla sarjoilla, jotka sijoittuvat samaiseen fantasiamaailmaan. Erityisesti suunnitteilla on sarjoja, jotka sijoittuvat aikaan ennen nykyistä Game of Thronesia. Variety kertoo , että jo viidenteen potentiaaliseen prequel-tuotantoon on kiinnitetty ensimmäisestä Game of Thrones -kaudesta asti jaksoja kirjoittanut Bryan Cogman. Kirjojen taustalla oleva George R.R. Martin on kehunut Cogmania ylisanoin, joiden mukaan kukaan Martinin ja parin GoT-expertin lisäksi ei rakasta Westerosia yhtä paljon kuin Cogman.Muita aiemmin vahvistettuja käsikirjoittajia ovat Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Kingsman: The Golden Circle), Brian Helgeland (Legend) ja Carly Wray (Mad Men).Martinin mukaan kaikki kehitteillä olevat sarjat ovat nimenomaan prequel-sarjoja, jotka sijoittuvat ajassa nykyistä televisiosarjaa ennen. Hän on ollut tarkka, ettei niitä kutsuta spinoff-sarjoiksi ja korostanut, ettei nykyisen sarjan hahmoja nähdä esisarjoissa.