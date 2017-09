CCleaner-haittaohjelmalla hyökättiin teknologiayritysten verkkkoihin

Mikäli käytät CCleaneria, niin suosittelemme lataamaan uusimman ja puhtaan version-palvelusta:CCleanerilla on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa, joten haittaohjelmalla oli hyvä kasvualusta leviämiselle. Saastunut versio CCleanerista ehti levitä yli 700 000 tietokoneeseen. Alun perin luultiin saastuneiden tietokoneiden määrän olevan noin 2,3 miljoonaa.Ciscon omistama Talos-tietoturvayhtiön analyysin mukaan haittaohjelman ensisijainen kohde ei kuitenkaan ollut tavallinen kotikäyttäjä, vaan haittaohjelman tarkemmassa tutkinnassa on selvinnyt , että se on määritetty tutkimaan onko haittaohjelma asentunut tiettyjen teknologiayhtiöiden sisäisen verkkoon kuuluvalle tietokoneelle.Kohteena on ollut ilmeisesti 18 eri teknologayhtiötä, kuten Intel, Google, Microsoft, Akamai, Samsung, Sony, VMware, HTC, Linksys, D-Link ja Cisco. Lopullinen tavoite on ilmeisesti saada imuroitua yhtiöiden sisäisistä verkoista yrityssalaisuuksia.