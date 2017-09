Kiinan hakukonejätti aikoo kiriä Yhdysvaltojen ohi itsestään ajavissa autoissa

Kiinan hakukonemarkkinoita suvereenisti hallitseva Baidu Kiinan hakukonemarkkinoita suvereenisti hallitseva on ilmoittanut perustavansa 1,52 miljardin dollarin arvoisen rahaston, jonka on määrä sijoittaa rahaa seuraavan kolmen vuoden aikana noin sataan projektiin, joissa kehitetään itsestään ajavia autoja.

Apollo Fundin tavoitteena on kiriä Yhdysvaltojen etumatkaa kiinni itsestään ajavien autojen teknologioissa. Alan ehdotonta kärkeä on Teslan sähköautot sekä Nvidian toimittamat laskentaratkaisut, joita täydentää Mobileyen sensoriteknologia, joka kuuluu nykyisin Intelin omistukseen.



Rahaston perustamisen yhteydessä Baidu julkaisi myös Apollo 1.5 -ohjelmiston. Kyseessä on Baidun autonomisiin ajoneuvoihin tarkoittama ohjelmisto, jonka yhtiö julkaisi avoimena lähdekoodina viime keväänä. Baidun tavoitteena on saada Apollo sellaiseen kuntoon vuoteen 2020 mennessä, että sitä voidaan käyttää normaalissa tieliikenteessä kulkevissa autoissa.