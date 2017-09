Tesla aikoo hylätä Nvidian? Kehittää omaa piiriä AMD:n kanssa

Sähköautoyhtiö Tesla Nvidiaan, jonka puolijohdetuotteita Tesla on tähän mennessä käyttänyt. Sähköautoyhtiö aikoo ottaa enemmän vastuuta autojensa teknologisesta kehityksestä ja ottaa samalla etäisyyttä, jonka puolijohdetuotteita Tesla on tähän mennessä käyttänyt.

Vaikka Tesla on hankkinut riveihinsä joukon piirisuunnittelijoita, niin täysin ilman ulkopuolista apua sekään ei kykene laittamaan omaa puolijohdesuunnitteluyksikköä pystyyn. Yhteistyökumppaniksi on valikoitunut ehkä hieman yllättäen Nvidian arkkivihollinen AMD, joka on tähän mennessä jäänyt pahasti jälkeen tekoälyn ja itsestään ajavien autojen kehityksessä. AMD tarjoaa Teslan käyttöön oman arkkitehtuurin ja muita teknologioita, joiden pohjalta Tesla pääsee hyvään vauhtiin piiri kehityksessä.



Teslan ensimmäisen prosessoripiirin kehitys on itse asiassa jo nyt varsin pitkällä, sillä CNBC:n tietojen mukaan piirin ensimmäinen implementaatiovaihe on jo valmis. Teslan on nyt määrä testata piirin toimintaa ja päättää sen perusteella kehitystyön jatkosta.



AMD:sta aikoinaan omaksi yhtiökseen irrottautunut Globalfoundries ilmoitti hiljattain, että se tekee parhaillaan yhteistyötä Teslan kanssa puolijohdepiirien tuotannon osalta.



Teslan Autopilot-laitteiston tuotekehitystä johtaa AMD:lla ja Applella piirisuunnittelijana työskennellyt Jim Keller. Kellerin saavutuksiin kuuluu esimerkiksi AMD:n Zen-mikroarkkitehtuuri.