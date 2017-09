Netflixille tulossa uusi Marvel-sarja – traileri julkaistiin

Netflix julkaisi trailerin tulevasta The Punisher -sarjasta.



Frank Castlea eli Punisheria esittää Jon Bernthal (mm. The Walking Dead, The Wolf of Wall Street ja Sicario). Hahmosta saatiin jo ensimakua Daredevil-sarjan toisella tuotankaudella. Muita sarjassa näytteleviä henkilöitä ovat mm. Jason R. Moore, Ebon Moss-Bachrach ja niin ikään Daredevil-sarjasta tuttu Deborah Ann Woll.



Trailerissa Punisher on saanut kostettua vaimonsa ja lapsiensa tappajalle, mutta saanut samalla vihiä salaliitosta, joka toimii vielä syvemmällä kuin New Yorkin alamaailma.



Sarjan showrunner on Steven Lightfoot (Hannibal) ja se saapuu Netflixiin vielä tämän vuoden aikana.