Minecraftille iso päivitys – Better Together on nyt saatavilla

on ottanut käyttöönkehitetyn-päivityksen, joka parantaa eri alustoille tuotettujen peliversioiden yhteistoimintaa. Pelin yhtenäistämisen lisäksi Microsoft helpottaa kolmansien osapuolien palvelimiin yhdistämistä sekä laajentaa Community Marketplacea.

Päivityksen lataamisen ja asentamisen jälkeen Minecraftin pelaajat voivat pelata toistensa kanssa alustasta riippumatta. Better Together -päivitys on saatavilla mobiililaitteille, VR-laseille, Windows 10:lle ja Xbox Onelle. Myöhemmin tänä vuonna päivitys aiotaan julkaista myös Nintendo Switchille. PlayStation 4:lle päivitystä ei ole ainakaan nykyisten suunnitelmien mukaan luvassa, vaikka Microsoftin kerrotaan käyvän keskusteluita Sonyn kanssa PlayStationin ulosjääminen ei johdu Microsoftin haluttomuudesta, vaan Sonyn, joka ei lämpene ajatuksesta oman pelialustan avaamisesta muiden hyödynnettäväksi.Täydellinen lista uusista ominaisuuksista ja korjauksista löytyy Mojangin blogipostauksesta