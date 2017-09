Ensi kuun Netflix-tarjonnassa: Stranger Things 2 ja komediaa Ben Stilleriltä ja Adam Sandleriltä

Kuten tavallista, niin ensi kuussakin Netflixiin saapuu jälleen maittavasti yhtiön omaa tuotantoa. Tähän lukeutuu niin elokuvia, standup-esiintymisiä kuin tietysti sarjojakin. Kuten tavallista, niin ensi kuussakin Netflixiin saapuu jälleen maittavasti yhtiön omaa tuotantoa. Tähän lukeutuu niin elokuvia, standup-esiintymisiä kuin tietysti sarjojakin.

Kenties odotetuin sarja on Netflixin oma Stranger Things, joka palaa vihdoin toisella tuotantokaudella, joskin sitä joutuu odottamaan lokakuun loppupuolelle, tarkemmin 27. päivään. Komiikasta huolehtii puolestaan näyttelijänäkin tunnettu koomikko Patton Oswalt, jonka Annihilation-spesiaali saapuu 17. lokakuuta.



Täysin uusiin Netflix Originals -sarjoihin lukeutuvat mm. Suburra, jossa seurataan italialaismafiaa, animesarja ID-0, ruotsalaissarja Bonusfamiljen ja FBI:n erikoisyksikön rikostutkimuksiin uppoutuva Mindhunter.



Muuta alkuperäistuotantoa ovat puolestaan mm. hasidilaisuuteen perehtyvä dokumenttielokuva One of Us, espanjalaiskomedia Fe de etarras, rikostrilleri Wheelman, kauhuelokuva The Babysitter ja tietysti Ben Stillerin, Adam Sandlerin ja Dustin Hoffmanin tähdittämä komedia The Meyerowitz Stories (New and Selected).