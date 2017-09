Piraattikirjeiden karu todellisuus – 100 euron korvauksesta yli 33 000 euroa maksettavaa

Markkinaoikeus tuomitsi viime viikon perjantaina suomalaismiehen maksamaan 100 euron vahingonkorvauksen Scanbox Entertainment A/S:lle A Walk Among the Tombstones -elokuvan luvattomasta jakamisesta vertaisverkossa. Maksettavaa hänelle tuli kuitenkin huimasti enemmän, kun vastapuolen yli 33 000 euron asianajokulut tulivat hänen maksettavaksi, Markkinaoikeus tuomitsi viime viikon perjantaina suomalaismiehen maksamaan 100 euron vahingonkorvauksen:lle-elokuvan luvattomasta jakamisesta vertaisverkossa. Maksettavaa hänelle tuli kuitenkin huimasti enemmän, kun vastapuolen yli 33 000 euron asianajokulut tulivat hänen maksettavaksi, uutisoi Digitoday

Hedman Partnersin piraattikirjebisnes on ollut vastatuulessa kun markkinaoikeus kiristi hiljattain määritelmiään, joilla teleoperaattorit määrätään luovuttamaan IP-osoitteen omistajan yhteystiedot asianajotoimistoille. Lisäksi markkinaoikeus totesi eräässä tapauksessa, ettei todisteet riittäneet osoittamaan liittymän omistajan syyllistyneen tiedostojen luvattomaan jakamiseen.



Tuoreimmasta tapauksesta Hedman Partners ottaa luonnollisesti kaiken ilon irti. Hedman Partnersin asianajaja Joni Hatanmaan mukaan kirjeiden lähettely on ollut jatkuvasti käynnissä, eikä sitä ole tarkoituskaan keskeyttää.



"Nyt kun markkinaoikeus on tällaisen päätöksen antanut, meillä on hyvä käsitys siitä, miten langettava tuomio saadaan", Hatanmaa sanoo. Hänen mukaansa tekijänoikeusvalvontaa aiotaan pitää niin tehokkaana, että "jokainen laajamittaista jakamista tekevä" saa suurella todennäköisyydellä kirjeen.