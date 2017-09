Microsoftin uusi Xbox One X nyt ennakkotilattavissa

Microsoft on aloittanut uuden Xbox One X -pelikonsolin ennakkotilaukset , uudestaan, tämän vuoden joulusensonkia silmällä pitäen. Samalla yhtiö on kertonut laajennuksista X:n pelivalikoimaan, joka tarjoaa tuttuja, mutta parannettuja pelejä uudelle konsolille.

Koodinimellä Project Scorpio tunnettu Xbox One X saapuu virallisesti kauppoihin marraskuun alussa, tarkalleen ottaen 7. päivä eli hyvissä ajoin ennen joulua, mutta mikäli laite on pakko saada varmistettua pukinkonttiin, niin lienee ennakkotilaus varmin vaihtoehto.Microsoft on myös kertonut, että konsolille tulee julkaisun yhteydessä yhteensä 130 peliä, jotka on "uudelleenmasteroitu" eli parannettu juuri kyseiselle konsolille. Xbox One X sisältää tekniikkaa ja tehoa, jonka avulla peleihin saadaan lisätarkkuutta ja näyttävyyttä, ja jopa potentiaalisesti jatkossa myös VR-kokemuksia.Parannettuihin peleihin lukeutuu mm. Far Cry 5, L.A. Noire, Greedfall ja Okami HD. Koko lista peleistä löytyy Xbox.comin sivustolta Xbox One X oli ensimmäistä kertaa ennakkotilattavana jo elokuun lopussa, mutta ne menivät kaupaksi alta viikossa. Niinpä nytkin kannattaa olla vikkelästi liikkeellä, jos laitteen haluaa omaksi. Laitteen hinta on 519,99 euroa.