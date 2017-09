Lara Croft tekee paluun valkokankaalle, Warner Bros julkaisi trailerin

Alkuperäisestä Tomb Raider -elokuvasta on aikaa jo yli 15 vuotta, mutta Lara Croftin seikkailut eivät ole vaipuneet unholaan. Warner Bros on julkaissut YouTubessa trailerin uudesta elokuvasta, joka pohjautuu klassikkopelin uuteen versioon ja kantaa yksinkertaisesti nimeä Tomb Raider.

Tällä kertaa Lara Croftin roolin ottaa haltuun Tanskalainen tyttö -elokuvasta (The Danish Girl) Oscarin voittanut ruotsalaisnäyttelijätär Alicia Vikander. Vikanderin täytettävänä on Angelina Jolien kokoiset saappaat, jotka ovat karttuneet kahden elokuvan verran.Vikanderin lisäksi elokuvassa nähdään mm. Walton Goggins (Hateful Eight, Django Unchained) ja Dominic West (300). Elokuvan ohjaa norjalaisohjaaja Roar Uthang ja se perustuu 2013 julkaistuun Tomb Raider -peliin.Tässä elokuvassa Lara Croft seikkailee Japanin edustalla olevassa saaristossa tutkiessaan syytä isänsä katoamiseen. Kuten oheiselta trailerilta voi nähdä, niin tulossa on aimo annos toimintaa, jossa sankaria vastassa on Trinity-niminen organisaatio.