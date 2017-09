Google lähtee hintakisaan – Julkaisee halvan älykaiuttimen

Droid-Life-sivustolla päästiin käsiksi lokakuun 4. päivänä julkaistavien Droid-Life-sivustolla päästiin käsiksi lokakuun 4. päivänä julkaistavien Pixel 2 -älypuhelimien lehdistökuviin . Samana päivänä Google aikoo esitellä San Franciscossa myös uuden kaiutintuotteen, Google Home Minin.

Kuten nimestä voi jo päätellä, kyseessä on Google Homen pienoisversio. Toiminnallisuudet ovat pitkälti samat kuin kalliimmassa Google Homessa, mutta tekniikka on karsitumpaa ja ulkonäköönkään ei ole panostettu samalla tavalla kuin esikuvassa. Google Home ja Home Mini ovat molemmat älykaiuttimia, joilla on tarkoitus suorittaa hands-off-tyyppisesti arkisimpia askareita, kuten tarkistaa kalenterimerkinnät, laittaa musiikkia soimaan tai tehdä muistutuksia puheohjattua Google Assistant -apuria hyödyntäen.



Google Home Mini tulee saataville vaalean- ja tummanharmaana sekä oranssina. Kaiutin maksaa vain 49 dollaria.