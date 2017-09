Nintendo Switchistä paljastui yllätys – Legendaarinen peli valmiiksi ladattuna

Nintendo Switch -pelikonsolista on löydetty hauska easter egg -yllätys, johon tosin nykytiedon valossa vain harva tavallinen pelaaja pääsee käsiksi. Jokaisessa myydyssä Switchissä arvellaan olevan nimittäin kultaiselta -pelikonsolista on löydetty hauska-yllätys, johon tosin nykytiedon valossa vain harva tavallinen pelaaja pääsee käsiksi. Jokaisessa myydyssä Switchissä arvellaan olevan nimittäin kultaiselta NES-aikakaudelta peräisin oleva Golf-peli

Kyseinen kolopallopeli on peräisin vuodelta 1984, joten grafiikatkin ovat taattua laatua. Peliä on kuitenkin modattu kuitenkin sen verran, että sen pelaaminen onnistuu Switchin nykyaikaisilla Joy-Con-ohjaimilla. Pelaaminen onnistuu sekä painikkeilla että ohjaimen liiketunnistimen avulla.



Peli on ladattu valmiiksi Nintendo Switch -pelikonsoliin, joten sitä ei tarvitse erikseen asentaa tai mitään muutakaan. Yellows8-nimimerkkiä käyttävä SwitchBrew-käyttäjä tietää miten peliin pääsee käsiksi, mutta hän ei ole paljastanut metodia julkisuuteen. Yellows8:n mukaan kyseessä on kuitenkin "epävirallinen metodi", joten se ei liene aivan yksinkertainen keino.



Nintendo paljasti aiemmin tänä vuonna, että se aikoo julkaista vuoden 2018 aikana uuden verkkopalvelun, jonka kautta olisi mahdollista pelata legendaarisia klassikkopelejä kuukausimaksua vastaan.