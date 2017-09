Nettimainostajat tuohtuivat Apple uudesta ominaisuudesta – Apple puolustautuu

Nettimainonta on äärimmäisen tehokas tapa saavuttaa mainostajan toivoman kohdeyleisön, koska verkkoteknologiat mahdollistavat käyttäjien selaushistorian seuraamisen. Tämä on kuitenkin synnyttänyt vastareaktion yksityisyyttään arvostavien ihmisten keskuudessa. Kesällä Apple esitteli Safariin uuden ominaisuuden, jonka avulla omaa yksityisyyttä on voi varjella aiempaa tehokkaammin.

Kyseinen ominaisuus on nimeltään. Se käytännössä hillitsee mainostajien mahdollisuutta seurata käyttäjän selaushistoriaa, mutta mahdollistaa samanaikaisesti käyttäjän toiminnan sivuston sisällä. Safarin jäljityksenesto rajoittaa keksitiedostojen käytön uudelleenkohdistamisessa 24 tuntiin ja poistaa keksitiedostot sivustolla ei käydä 30 vuorokauteen.Mainosverkostot ovat olleet ominaisuudesta tuohtuneita, sillä niiden mielestä Apple tekee hallaa kuluttajien mahdollisuudelle tehdä valintoja sekä heikentää verkkopalveluiden kehittymismahdollisuuksia. Apple on vastannut nettimainostajien kritiikkiin toteamalla, että mainostamisesta on tullut niin aggressiivista, että mainosten kautta on mahdollista jäljittää käyttäjän selaushistoria, mikä on vahvasti ristiriidassa Applen yksityisyyttä korostavan ajattelumaailman kanssa. Apple korostaa ettei ominaisuus estä mainoksia näkymästä tai häiritse sivuston suunniteltuja toimintoja toimimasta, vaan se ainoastaan estää tiedon hyödyntämisen yksityisyyttä loukkaavalla tavalla.