Kiina pakottaa bitcoin-pörssejä lopettamaan toimintansa

Määräyksen mukaan bitcoin-pörssien on julkaistava ilmoitus toiminnan lakkaamisesta keskiyöllä 15. syyskuuta. Ensi viikon keskiviikkoon mennessä pörssien on vuorostaan ilmoitettava viranomaisille miten ne aikovat toteuttaa valuuttavaihdon pysäyttämisen niin, että sijoittajasuoja toteutuu mahdollisimman kattavasti. Kiina kampanjoi bitcoin-pörssejä vastaan niiden spekulatiiviseksi koetun luonteen takia. Lisäksi bitcoinien avulla on mahdollisuus siirrellä varallisuutta viranomaisten huomaamatta.Kiinan suurimmat bitcoin-pörssit, OkCoin ja Huobi, aikovat lopettaa toimintansa lokakuun viimeisenä päivänä. BTCChina ja muutamat pienemmät pörssit ovat ilmoittaneet lopettavansa toiminnan jo syyskuun lopulla.Bitcoinin arvo on elänyt voimakkaasti viimeisen kolmen kuukauden aikana. Elokuussa virtuaalivaluutan arvoa nostatti valuutan kloonaus ja uuden bitcoin cash -valuutan liikkeellelasku . Syyskuussa bitcoinin arvoa on vuorostaan painanut alaspäin Kiinan säännöstelytoimenpiteet.