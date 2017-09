Elon Musk esittelee Teslan kuskittoman sähkörekan ensi kuussa

Tesla on noussut muutamassa vuodessa maailman suurimpien autovalmistajien joukkoon yhtiön markkina-arvossa mitattuna. Noin 60 miljardin dollarin arvoinen Tesla on ohittanut Fordin ja GM:n nousten Yhdysvaltain suurimmaksi, ja sen edullinen sähköauto Model 3 ei ole vielä edes kunnolla markkinoilla.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal. -- Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017

Elon Musk ei kuitenkaan ole valmis lepäämään laakereillaan, vaikka melkoinen ilmiö Teslasta onkin jo saatu aikaiseksi. Yhtiön perustaja haluaa mullistaa ajoneuvoliikenteen täysin, ja se sisältää tietysti muutakin kuin henkilöautot.Yhtiön seuraava esittely pitääkin sisällään rekka-auton. Yhtiön tavoite on tuoda markkinoille rekka-auto, joka mahdollistaa kuskittoman ajamisen. Tämä luonnollisesti laittaisi erityisesti Yhdysvaltain sisäisen rahtiliikenteen aivan uusiksi.Tällä viikolla Elon Musk twiittasi, että rekka esitellään ensimmäistä kertaa alustavasti 26. lokakuuta. Twiitissään Musk kutsuu rekkaa "pedoksi" ja kertoo, että se on uskomaton ja ehdottomasti näkemisen arvoinen. Tapahtumassa pääsee myös testiajolle.Arvioiden mukaan rekka on täysin sähköinen, kuten Teslan muutkin autot, ja mahdollistaa ehkä n. 200-300 mailin kantavuuden. Analyytikot ovat arvioineet, että sillä on hintaa n. 100 000 dollaria ja se saapuisi markkinoille kenties 2020.